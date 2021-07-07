ФСБ нейтрализовала в Пензе, Уфе и Челябинске четыре ячейки запрещенной в России террористической организации Криминал

Пенза, 7 июля 2021. PenzaNews. Федеральная служба безопасности во взаимодействии с МВД и СКР нейтрализовала в Пензе, Уфе и Челябинске четыре законспирированные ячейки запрещенной в России решением Верховного суда международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

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«Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона. В ходе проведенных мероприятий установлено, что по указанию зарубежных эмиссаров МТО задержанные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории Российской Федерации террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов», — говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.

В нем добавляется, что по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.

«Возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — отмечается в сообщении.