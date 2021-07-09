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Уроженец Подмосковья задержан в Пензе с наркотиками

09:52 | 09.07.2021 | Криминал

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Пенза, 9 июля 2021. PenzaNews. Сотрудники полиции обнаружили шесть свертков из изоленты и гриппер-пакет с наркотическими средствами у уроженца Московской области без определенного места жительства, задержанного на улице Луначарского в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Уроженец Подмосковья задержан в Пензе с наркотиками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»]», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

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