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В Заречном конфликт на улице закончился смертью 36-летнего мужчины

09:16 | 13.07.2021 | Криминал

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Заречный, 13 июля 2021. PenzaNews. Конфликт на улице закончился в Заречном Пензенской области смертью 36-летнего мужчины, скончавшегося от полученных колото-резаных ранений.

В Заречном конфликт на улице закончился смертью 36-летнего мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального следственного управления СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«По данным следствия, около 22.00 8 июля 2021 года в городе Заречном обвиняемый вместе с супругой вышел на улицу, чтобы выгулять собаку. В ходе прогулки они встретили на улице Озерской знакомую супружескую пару и начали общаться, употребляя при этом спиртное. Сидевший напротив на лавочке незнакомый мужчина начал подзывать к себе собаку обвиняемого, последний сделал ему замечание по этому поводу», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что возник конфликт, в ходе которого мужчина толкнул обвиняемого и убежал, а тот после оказания ему медицинской помощи решил отвести домой собаку и переодеться, при этом он прихватил оттуда нож.

«Вернувшись на улицу, обвиняемый увидел, что тот же мужчина выясняет отношения с его супругой. Между мужчинами вновь завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему ножом не менее одного удара в область грудной клетки. Пострадавший начал убегать. Догнав его, обвиняемый еще один раз ударил потерпевшего ножом в область живота. После причинения телесных повреждений злоумышленник дома переоделся и впоследствии сжег свои вещи в лесном массиве», — пояснили в СУ СКР.

В ведомстве уточнили, что потерпевший умер в машине скорой помощи по пути в больницу.

«41-летний житель Заречного задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По решению суда обвиняемый заключен под стражу», — сказали в пресс-службе.

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