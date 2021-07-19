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В Кузнецке полицейские раскрыли серию краж гаражных ворот

09:46 | 19.07.2021 | Криминал

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Кузнецк, 19 июля 2021. PenzaNews. Полицейские раскрыли серию краж металлических ворот в гаражном кооперативе на улице Индустриальной в Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Кузнецке полицейские раскрыли серию краж гаражных ворот. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Кузнецка были установлены двое местных жителей 1980 и 1991 годов рождения, причастных к совершению преступлений. Оба гражданина ранее привлекались к уголовной ответственности. Оперативники выяснили, что злоумышленники в течение нескольких месяцев совершали кражи ворот в гаражном массиве по улице Индустриальной. Мужчины поддевали ломом металлические ворота и снимали их с петель», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что подозреваемые дали признательные показания.

«По каждому факту возбуждено уголовное дело», — добавляется в сообщении.

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