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Житель Волгоградской области проведет 12 лет в колонии за убийство пензенца

16:01 | 19.07.2021 | Криминал

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Пенза, 19 июля 2021. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым житель Волгоградской области 1981 года рождения проведет в колонии строгого режима 12 лет за убийство мужчины 1993 года рождения на улице Ладожской в Пензе в октябре 2020 года, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

Житель Волгоградской области проведет 12 лет в колонии за убийство пензенца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно материалам дела, потерпевший гулял вместе со своими друзьями на улице. Проходя мимо дома №105 по улице Ладожской, они увидели незнакомого парня с собакой. Молодой человек стал натравливать на них собаку, на что они засмеялись, так как собака была небольшая. Тогда парень сказал: «Смеяться будете, когда землю себе на могиле копать будете». Между ними произошел конфликт, и парень ушел, но через 15 минут вернулся вместе со своим знакомым — подсудимым, которого попросил разобраться с обидчиками», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина нанес потерпевшему удары ножами, в том числе проникающее в область сердца, от которого тот скончался.

Из текста следует, что ранее житель Волгоградской области привлекался к уголовной ответственности за кражу.

«Суд обязал его возместить родителям и брату погибшего компенсацию морального вреда на общую сумму 1 млн. 750 тыс. рублей, а также материальный ущерб, причиненный преступлением», — отмечается в сообщении.

В нем поясняется, что, посчитав приговор Октябрьского районного суда Пензы от 4 марта 2021 года суровым, мужчина подал апелляционную жалобу, однако она была оставлена без удовлетворения.

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