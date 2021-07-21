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В Пензенской области в I полугодии число особо тяжких преступлений выросло на 27,9%

14:08 | 21.07.2021 | Криминал

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Пенза, 21 июля 2021. PenzaNews. 417 особо тяжких преступлений зарегистрировано в Пензенской области в I полугодии 2021 года, что на 27,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале правовой статистики Генпрокуратуры России.

В Пензенской области в I полугодии число особо тяжких преступлений выросло на 27,9%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Их доля в общем числе преступлений, зафиксированных в регионе в январе-июне текущего года, составила около 5,7%.

Кроме того, за прошедшие шесть месяцев в Пензенской области совершено 1 тыс. 797 тяжких преступлений, рост — 11,4%.

Число преступлений средней тяжести уменьшилось на 1,2% до 1 тыс. 200, а небольшой тяжести — увеличилось на 5,4% до 3 тыс. 914.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всего в I полугодии 2021 года в Пензенской области зарегистрировано 7 тыс. 328 преступлений. Это на 6,7% больше, чем в январе-июне 2020 года.

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