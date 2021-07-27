Присяжные признали пензенца виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминал

Пенза, 27 июля 2021. PenzaNews. Коллегия присяжных заседателей, состоящая из восьми человек, вынесла обвинительный вердикт в отношении жителя Пензы 1962 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пензенского областного суда во вторник, 27 июля.

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Из него следует, что на так называемой «сходке», состоявшейся в Пензе в январе 2015 года, мужчина был признан «положенцем» — уголовным авторитетом, находящимся в положении вора в законе в период его отсутствия, за которым была определена зона преступного влияния в пределах территории Пензенской области.

«Действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, управляя при этом как лично, так и посредством лиц, придерживающихся криминальной идеологии, преступной средой подконтрольной территории, он организовывал сбор денежных средств и пополнение ими общей материальной базы — так называемого «общака»; разрешал споры и конфликты между лицами, придерживающимися криминальной идеологии, а также субъектами предпринимательской деятельности и гражданами; создавал благоприятные условия для лиц, содержащихся в местах лишения свободы и следственных изоляторах; принимал участие в собраниях лиц, входящих в преступную иерархию региона; оказывал покровительство лицам, придерживающимся криминальной идеологии; пропагандировал соблюдение принятых в преступной среде традиций и правил для привлечения в преступную иерархию иных лиц и контролировал их исполнение; оказывал покровительство лицам, намеревающимся совершить преступление либо совершившим преступление», — сказано в пресс-релизе.

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В нем отмечается, что после вступления 12 апреля 2019 года в силу федерального закона, которым была введена уголовная ответственность за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии, мужчина не отказался от криминального статуса и продолжил занимать данное положение до задержания в феврале 2020 года.

В сообщения добавляется, что при вынесении вердикта 23 июля коллегия присяжных сочла, что пензенец заслуживает снисхождения.

«Следующее заседание состоится 29 июля 2021 года. На нем запланировано обсуждение последствий вердикта, после чего суд провозгласит приговор, основанный на вердикте присяжных», — уточняется в тексте.

В нем обращается внимание на то, что данное уголовное дело, возбужденное по ст. 210.1 УК РФ, стало первым подобным в Пензенской области.

Согласно картотеке дел на сайте облсуда, 23 июля рассматривалось только одно уголовное дело по указанной статье Уголовного кодекса. В качестве подсудимого по нему проходит Зураби Бенидзе.