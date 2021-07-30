EN
20:51:19 Пятница, 30 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке возбуждено дело по факту смерти мужчины, ударившегося головой об асфальт

09:20 | 30.07.2021 | Криминал

Печать

Кузнецк, 30 июля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено в Кузнецке Пензенской области после кончины мужчины 1980 года рождения, который в ходе конфликта на улице упал и ударился головой об асфальт. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Кузнецке возбуждено дело по факту смерти мужчины, ударившегося головой об асфальт. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, потерпевший в начале июля 2021 года познакомился с подозреваемый 1997 года рождения, поскольку они вместе помогали по хозяйству жительнице Кузнецка, в связи с чем проживали в одном доме. 19 июля подозреваемый встретил на улице потерпевшего и, поскольку днем ранее у сожительницы злоумышленника пропал сотовый телефон, начал выяснять отношения с мужчиной. В ходе разговора подозреваемый нанес сидевшему на бетонном блоке оппоненту не менее одного удара в область грудной клетки, в результате чего тот упал и ударился головой об асфальтовое покрытие», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в тот день пострадавший остался ночевать у знакомого в Кузнецке, за медицинской помощью он не обращался.

«От полученной травмы головы мужчина скончался 21 июля в квартире приятеля», — уточнили в следственном управлении.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время в рамках уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Новости партнеров
Читайте также
Коннова стала первым мировым судьей в регионе, назначенным без ограничения срока полномочий Двое молодых людей подозреваются в краже 130 кг картофеля с чужого участка под Кузнецком
В Пензе сотрудники ИК-4 пресекли попытку доставки в колонию запрещенного вещества В Пензе 16-летняя девушка сорвалась с высоты, пытаясь сделать фото
В Пензенской области за сутки подтвержден 231 случай заражения коронавирусом В план предсезонной подготовки пензенского «Дизеля» внесены изменения
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама