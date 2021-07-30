В Кузнецке возбуждено дело по факту смерти мужчины, ударившегося головой об асфальт Криминал

Кузнецк, 30 июля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено в Кузнецке Пензенской области после кончины мужчины 1980 года рождения, который в ходе конфликта на улице упал и ударился головой об асфальт. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, потерпевший в начале июля 2021 года познакомился с подозреваемый 1997 года рождения, поскольку они вместе помогали по хозяйству жительнице Кузнецка, в связи с чем проживали в одном доме. 19 июля подозреваемый встретил на улице потерпевшего и, поскольку днем ранее у сожительницы злоумышленника пропал сотовый телефон, начал выяснять отношения с мужчиной. В ходе разговора подозреваемый нанес сидевшему на бетонном блоке оппоненту не менее одного удара в область грудной клетки, в результате чего тот упал и ударился головой об асфальтовое покрытие», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в тот день пострадавший остался ночевать у знакомого в Кузнецке, за медицинской помощью он не обращался.

«От полученной травмы головы мужчина скончался 21 июля в квартире приятеля», — уточнили в следственном управлении.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время в рамках уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, выясняются все обстоятельства произошедшего.