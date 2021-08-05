Житель Пензенской области обвиняется в убийстве брата Криминал

Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Житель Пензенского района Пензенской области 1959 года рождения обвиняется в убийстве брата, тело которого с огнестрельным ранением в области груди было обнаружено вечером 1 августа в надворных постройках домовладения на территории села Волхонщино. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По предварительным данным следствия, в один из дней — в 20-х числах июля 2021 года — обвиняемый вместе со знакомым односельчанином приехал к своему брату, проживавшему в соседнем селе Волхонщино. При этом, собираясь к родственнику, мужчина взял с собой ружье ИЖ-18. После совместного распития спиртного обвиняемый с приятелем собрались уезжать. Потерпевший вышел следом за ними на улицу. Находясь на территории домовладения, злоумышленник произвел выстрел из ружья в сторону брата, причинив ему огнестрельное ранение в области грудной клетки. По имеющейся информации, после убийства обвиняемый, высказывая угрозы в адрес очевидца совершения преступления, заставил последнего оттащить тело погибшего в надворные постройки», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что злоумышленник был задержан сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии.

«Мужчина сдался правоохранителям в ходе переговоров. В ходе осмотра его жилища изъят незарегистрированный самозарядный карабин «Сайга-12» и патроны к нему. Предполагаемое орудие преступления — ружье ИЖ-18 — также обнаружено и изъято в ходе проведения первоначальных следственных действий», — добавили в управлении.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе мотива убийства, и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — уточнили в СУ СКР.