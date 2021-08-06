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Около дома кузнечанина обнаружено 90 кустов конопли

09:05 | 06.08.2021 | Криминал

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Пенза, 6 августа 2021. PenzaNews. Полицейские обнаружили 90 кустов конопли на территории домовладения жителя Кузнецка Пензенской области, расположенного на Ленинском проезде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Около дома кузнечанина обнаружено 90 кустов конопли. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»], — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отмечается в тексте.

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