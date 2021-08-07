В Пензе в выручке продуктового магазина обнаружена фальшивая купюра Криминал

Пенза, 7 августа 2021. PenzaNews. Поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в Пензе представителем банковской организации при пересчете наличности, поступившей в дневной выручке продуктового магазина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту обнаружения фальшивки возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с апреля по июнь 2021 года в банковской системе Пензенской области было выявлено 53 поддельных российских денежных знака: 43 банкноты номиналом 5 тыс. рублей, 10 — 1 тыс. рублей.

Также из оборота была изъята фальшивая купюра номиналом 100 долларов.