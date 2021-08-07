EN
20:07:30 Суббота, 7 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе в выручке продуктового магазина обнаружена фальшивая купюра

14:07 | 07.08.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 7 августа 2021. PenzaNews. Поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в Пензе представителем банковской организации при пересчете наличности, поступившей в дневной выручке продуктового магазина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе в выручке продуктового магазина обнаружена фальшивая купюра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту обнаружения фальшивки возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с апреля по июнь 2021 года в банковской системе Пензенской области было выявлено 53 поддельных российских денежных знака: 43 банкноты номиналом 5 тыс. рублей, 10 — 1 тыс. рублей.

Также из оборота была изъята фальшивая купюра номиналом 100 долларов.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом Под Пензой женщина оформила кредит и перевела мошенникам около 890 тыс. рублей
Пензенский облизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов в депутаты Госдумы еще троих человек Банк «Кузнецкий» по итогам I полугодия увеличил объемы выдачи кредитов физлицам почти в 1,5 раза
Прокуратура начала проверку в связи с гибелью подростка в Спасске В Москве отреставрировано три полотна из коллекции пензенской картинной галереи
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама