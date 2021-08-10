Пензенец, ударивший врача и угнавший машину скорой помощи, получил условный срок Криминал

Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет и 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначено 41-летнему жителю Пензы, вступившему в конфликт с бригадой скорой помощи, за совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и п. «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что в ночь с 22 на 23 апреля 2021 года отцу злоумышленника была вызвана скорая медицинская помощь в связи с ухудшением самочувствия. Прибывшими медработниками было принято решение о госпитализации мужчины. После того как пациента поместили в салон автомашины скорой медицинской помощи, его сын на требование врача-анестезиолога-реаниматолога покинуть салон автомобиля и не препятствовать оказанию неотложной медицинской помощи и транспортировке больного ответил отказом и умышленно нанес врачу не менее одного удара ногой в область груди, причинив потерпевшему тупую травму грудной клетки, расценивающуюся как легкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

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В нем добавляется, что затем мужчина прошел через салон медицинского автомобиля в кабину водителя и нанес тому руками не менее одного удара по плечу, отчего тот выпал на улицу.

«Убедившись, что двигатель транспортного средства запущен, злоумышленник начал на нем движение. В ходе следствия он пояснил, что таким образом решил самостоятельно доставить отца в больницу. Проехав небольшое расстояние, мужчина остановил автомашину», — отмечается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что пензенец не признал вину в совершении инкриминируемых ему деяний.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.