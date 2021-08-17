Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков задержан на вокзале Пенза-I Криминал

Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. 21-летний житель Пензенской области, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств, задержан на железнодорожном вокзале Пенза-I. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

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«В ходе личного досмотра у молодого человека обнаружены и изъяты гриппер-пакет и два свертка с порошкообразным веществом внутри», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, как показала экспертиза, в составе изъятого вещества общей массой около 3 граммов содержится наркотическое средство «скорость».

«Установлено, что ранее житель Нижнеломовского района с целью дальнейшего сбыта оборудовал тайники-закладки на территории Пензы, в ходе осмотра которых стражи правопорядка обнаружили и изъяли 12 свертков с аналогичным веществом внутри. Общая масса изъятого составила более 12 граммов», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что по факту незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело.