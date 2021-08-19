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Пензячка лишилась более 250 тыс. рублей после «звонка из банка»

10:06 | 19.08.2021 | Криминал

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Пенза, 19 августа 2021. PenzaNews. Жительница Пензы 1969 года рождения лишилась более 250 тыс. рублей после «звонка из банка». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Пензячка лишилась более 250 тыс. рублей после «звонка из банка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что на ее телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что по счету гражданки происходят подозрительные переводы. Чтобы сохранить свои деньги мужчина рекомендовал женщине отправить их на «безопасный» счет. Гражданка поверила словам мнимого сотрудника и отправилась в отделение банка, где сняла свои сбережения в сумме 252 тыс. рублей. Затем она перевела их на абонентский номер. Через некоторое время женщина осознала, что все время общалась с мошенником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отмечается в тексте.

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