В Никольске обнаружена фальшивая купюра номиналом 1 тыс. рублей Криминал

Никольск, 20 августа 2021. PenzaNews. Поддельная денежная купюра номиналом 1 тыс. рублей обнаружена в городе Никольске Пензенской области в отделении банка при пересчете наличности, поступившей от организации, расположенной на улице Ленина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Согласно справки об исследовании, денежная купюра не соответствует по способу изготовления и способу воспроизведения защитного комплекса признаков, применяемых производством АО «Госзнак», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».