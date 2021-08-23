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Под Пензой суд назначил мужчине 30 тыс. рублей штрафа за уклонение от военной службы

09:50 | 23.08.2021 | Криминал

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Пенза, 23 августа 2021. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей назначено 20-летнему жителю Городищенского района Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Под Пензой суд назначил мужчине 30 тыс. рублей штрафа за уклонение от военной службы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что молодой человек 2000 года рождения был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 15 апреля 2021 года в военный комиссариат Городищенского и Никольского районов для отправки в Вооруженные силы Российской Федерации. В военкомат он не явился, не имея уважительных причин и законных оснований для освобождения от военной службы и предоставления отсрочки», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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