В Пензе задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске Криминал

Пенза, 24 августа 2021. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии задержали в Пензе мужчину, объявленного в федеральный розыск.

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«Находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии на улице Богданова заметил мужчину, которому явно требовалась помощь. Гражданин лежал на клумбе возле магазина. Позже стало известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии.

В нем добавляется, что для выяснения личности мужчины стражи порядка связались с дежурным и установили, что гражданин находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.

«Для дальнейшего разбирательства задержанного 1974 года рождения передали сотрудникам полиции», — отмечается в тексте.