Пензенец поверил в выигрыш более 3 тыс. долларов и лишился денег Криминал

Пенза, 25 августа 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1993 года рождения лишился денег, пытаясь получить более 3 тыс. долларов, которые он якобы выиграл в интернете. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Мужчина рассказал, что в социальной сети Instagram ему на личную страницу поступило уведомление в виде картинки. Гражданин был подписан на эту группу и перешел по ссылке, где принял участие в розыгрыше подарков. Выполнив несколько манипуляций на сотовом телефоне, житель Пензы увидел сумму выигрыша, которая равнялась 3 тыс. 60 долларам США. Чтобы получить выигрыш, гражданин, следуя инструкциям, несколько раз перешел по ссылкам. Затем он ввел реквизиты своей банковской карты, коды из SMS-сообщений и нажал кнопку «Подтвердить операцию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого с его банковской карты было списано 16,5 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».