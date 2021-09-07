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Желание помочь поймать преступников обернулось для пензячки потерей более 500 тыс. рублей

12:44 | 07.09.2021 | Криминал

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Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. Стремление помочь поймать преступников из числа банковских работников обернулось для жительницы Пензы 1957 года рождения потерей более 500 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Желание помочь поймать преступников обернулось для пензячки потерей более 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что злоумышленники пытаются похитить денежные средства с карты собеседницы. Мужчина попросил гражданку оказать помощь в поимке сотрудников банка, причастных и способствующих совершению мошенничества. Женщина согласилась и стала выполнять его указания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что сначала она направилась в отделение банка и оформила потребительский кредит на 365 тыс. рублей, после чего через банкомат перевела 300 тыс. рублей на счет, указанный незнакомцем.

«Этого злоумышленникам оказалось мало. Через несколько дней гражданке снова позвонили и попросили оформить еще один кредит», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что на этот раз она оформила кредитную карту с лимитом в 207 тыс. рублей и через оператора перечислила деньги на счет, названный собеседником.

«Общая сумма причиненного ущерба составила 507 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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