Мошенник оформил на имя пензенца виртуальную карту, с которой снял более 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 8 сентября 2021. PenzaNews. Мошенник оформил на имя жителя Пензы 1963 года рождения кредит и виртуальную карту, с которой снял более 1 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил собеседнику неприятную новость — злоумышленники пытаются оформить на его имя кредит; чтобы отменить данную операцию мужчине следует продиктовать реквизиты банковской карты и коды из SMS. Гражданин доверился словам лжесотрудника банка и предоставил данную информацию. Позже он узнал, что на его имя оформлен кредит и виртуальная карта, со счета которой впоследствии были списаны денежные средства в сумме более 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Мошенничество».