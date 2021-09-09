Расследование дела по факту обнаружения под Пензой пакета с телом младенца продолжается Криминал

Пенза, 9 сентября 2021. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка» по факту обнаружения 16 мая 2021 года пакета с телом новорожденной девочки на берегу водоема в селе Старая Каменка Пензенского района Пензенской области — недалеко от улицы Спиртозаводской — продолжается. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следователями и криминалистами ежедневно ведется работа, направленная на установление всех обстоятельств смерти новорожденной. Допрашиваются местные жители и иные лица, которые могут быть причастны к причинению смерти ребенку, проводятся судебные генетические экспертизы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что жителям Пензенской области при наличии значимой для следствия информации, касающейся обстоятельств смерти ребенка и личности его матери, предлагается позвонить в следственное управление или полицию.

«Лицу, сообщившему сведения, которые помогут установить обстоятельства произошедшего, гарантируется вознаграждение», — подчеркивается в сообщении.