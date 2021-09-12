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Житель Пскова подозревается в краже квадрокоптера из магазина в Пензе

10:25 | 12.09.2021 | Криминал

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Пенза, 12 сентября 2021. PenzaNews. Житель Пскова 1998 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, подозревается в краже квадрокоптера стоимостью более 30 тыс. рублей из торгового центра на проспекте Строителей в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Житель Пскова подозревается в краже квадрокоптера из магазина в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На записях с камер видеонаблюдения было видно, как молодой человек берет с витрины магазина товар и укладывает его в свой рюкзак, после чего направляется в сторону выхода», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что ориентировка на подозреваемого была направлена на все посты и маршруты полиции в Пензе, в результате машина под его управлением была остановлена на территории Ленинского района города.

«Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что похищенный квадрокоптер он планировал продать, а денежные средства потратить на личные нужды», — отмечается в тексте.

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