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Уголовное дело возбуждено по факту кражи мусорного контейнера с территории ТЦ в Пензе

12:12 | 12.09.2021 | Криминал

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Пенза, 12 сентября 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи пластикового мусорного контейнера объемом 1 кубометр с территории торгового центра, расположенного на проспекте Строителей в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Уголовное дело возбуждено по факту кражи мусорного контейнера с территории ТЦ в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что данная кража произошла 7 сентября в вечернее время. По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был установлен житель поселка Пионер Кузнецкого района 1976 года рождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Похищенное имущество было изъято», — отмечается в тексте.

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