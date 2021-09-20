Житель Никольска получил условный срок за попытку дать взятку инспектору ДПС Криминал

Пенза, 20 сентября 2021. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года назначено жителю Никольска Пензенской области за покушение на дачу взятки инспектору ДПС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что утром 10 августа 2021 года в городе Никольске 61-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлявший автомобилем «ВАЗ-21103», был остановлен инспектором ДПС межмуниципального отдела МВД России «Никольский». Сотрудник полиции предложил водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что мужчина ответил отказом», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что никольчанин был доставлен в отдел полиции, где инспектор ДПС составил в отношении него протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского «освидетельствования» на состояние опьянения».

«Водитель автомашины, не желая быть привлеченным к административной ответственности, предложил сотруднику полиции за взятку уничтожить составленный в отношении него протокол об административном правонарушении и попытался передать ему 11 тыс. рублей. Инспектор ДПС отказался от получения взятки», — поясняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что приговор мужчине пока не вступил в законную силу.