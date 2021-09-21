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В Пензе задержан мужчина, пытавшийся проникнуть в чужую квартиру

09:56 | 21.09.2021 | Криминал

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Пенза, 21 сентября 2021. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который пытался проникнуть в чужую квартиру в одном из домов на улице Коммунистической в Пензе.

В Пензе задержан мужчина, пытавшийся проникнуть в чужую квартиру. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пострадавшая женщина, указывая на задержанного, рассказала, что неизвестный ей гражданин, находясь в состоянии опьянения, пытался проникнуть в ее квартиру, бил по входной двери ногами, сломал ручку и оборвал все провода, ведущие в помещение», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, по словам задержанного, он хотел разыскать свою знакомую, но перепутал двери.

«Для дальнейшего разбирательства хулигана передали сотрудникам полиции», — сказали в пресс-службе.

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