В Пензе задержан мужчина, пытавшийся проникнуть в чужую квартиру Криминал

Пенза, 21 сентября 2021. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который пытался проникнуть в чужую квартиру в одном из домов на улице Коммунистической в Пензе.

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«Пострадавшая женщина, указывая на задержанного, рассказала, что неизвестный ей гражданин, находясь в состоянии опьянения, пытался проникнуть в ее квартиру, бил по входной двери ногами, сломал ручку и оборвал все провода, ведущие в помещение», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, по словам задержанного, он хотел разыскать свою знакомую, но перепутал двери.

«Для дальнейшего разбирательства хулигана передали сотрудникам полиции», — сказали в пресс-службе.