Подозреваемый в краже 920 тыс. рублей из автомобиля в Пензе задержан в Башкирии Криминал

Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Башкирии 24-летнего жителя Уфы по подозрению в краже 920 тыс. рублей из салона автомобиля, припаркованного у торгового центра на улице Карпинского в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Подозреваемый признался в совершении преступления и в содеянном раскаялся», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по словам мужчины, во время кражи он использовал электронное считывающее устройство.

«Подозреваемый дождался момента, когда водитель поставил транспортное средство на сигнализацию и направился в торговый центр. В это время злоумышленник с помощью устройства отключил сигнализацию, открыл заднюю пассажирскую дверь автомобиля и похитил из салона денежные средства, после этого также с помощью устройства поставил автомашину на сигнализацию и скрылся с похищенным с места преступления», — сказали в полиции.

В ведомстве пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Подозреваемый возместил похищенные денежные средства в полном объеме», — уточнили в УМВД.