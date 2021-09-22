EN
11:57:56 Среда, 22 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Подозреваемый в краже 920 тыс. рублей из автомобиля в Пензе задержан в Башкирии

10:36 | 22.09.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Башкирии 24-летнего жителя Уфы по подозрению в краже 920 тыс. рублей из салона автомобиля, припаркованного у торгового центра на улице Карпинского в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Подозреваемый в краже 920 тыс. рублей из автомобиля в Пензе задержан в Башкирии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый признался в совершении преступления и в содеянном раскаялся», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по словам мужчины, во время кражи он использовал электронное считывающее устройство.

«Подозреваемый дождался момента, когда водитель поставил транспортное средство на сигнализацию и направился в торговый центр. В это время злоумышленник с помощью устройства отключил сигнализацию, открыл заднюю пассажирскую дверь автомобиля и похитил из салона денежные средства, после этого также с помощью устройства поставил автомашину на сигнализацию и скрылся с похищенным с места преступления», — сказали в полиции.

В ведомстве пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Подозреваемый возместил похищенные денежные средства в полном объеме», — уточнили в УМВД.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтвержден 241 случай заражения коронавирусом В Пензе женщина оштрафована за неисполнение обязанностей по воспитанию пятерых детей
В Пензе сотрудники Росгвардии помогли ребенку, который оказался на улице без взрослых В Наровчатском районе женщина осуждена за нанесение побоев сожителю
В Пензенской области с 23 сентября возобновят занятия в рамках проекта «Школьная медицина» Пензячка стала жертвой мошенничества при покупке внедорожника «Toyota Land Cruiser»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама