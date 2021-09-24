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Вынесен приговор по делу об убийстве женщины в доме на улице Ульяновской в Пензе

09:45 | 24.09.2021 | Криминал

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Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1977 года рождения признан судом виновным в убийстве женщины 1983 года рождения, совершенном в доме на улице Ульяновской весной текущего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Вынесен приговор по делу об убийстве женщины в доме на улице Ульяновской в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 29 апреля 2021 года 38-летняя женщина пришла в гости к соседям. Компания начала употреблять спиртное. Через некоторое время между хозяевами комнаты — мужчиной и его бывшей супругой — произошел конфликт, в который вмешалась потерпевшая. Злоумышленник вытолкал гостью из комнаты в общий коридор, та сопротивлялась. В результате он нанес потерпевшей не менее двух ударов ножом в область груди», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что женщина скончалась на месте происшествия от полученных колото-резаных ранений груди

Из сообщения следует, что суд с учетом неотбытого наказания за ранее совершенную кражу приговорил пензенца к 8 годам 6 месяцам 10 дням лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в пресс-релизе.

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