В Пензе выявлена фальшивая купюра номиналом 1 тыс. рублей Криминал

Пенза, 27 сентября 2021. PenzaNews. Фальшивая купюра номиналом 1 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в Пензе при пересчете денежной наличности в одной из организаций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что фальшивка поступила от женщины 1957 года рождения, к которой, по ее словам, она попала в качестве сдачи на рынке.

«В ходе осмотра квартиры данной гражданки других денежных купюр с признаками подделки, а также оборудования для их изготовления обнаружено не было», — поясняется в сообщении.

В нем добавляется, что по факту обнаружения фальшивки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».