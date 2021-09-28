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Житель Сердобска перевел более 1 млн. рублей на чужие счета по совету незнакомца

11:00 | 28.09.2021 | Криминал

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Сердобск, 28 сентября 2021. PenzaNews. Житель города Сердобска Пензенской области 1990 года рождения по совету незнакомца перевел более 1 млн. рублей на чужие счета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Сердобска перевел более 1 млн. рублей на чужие счета по совету незнакомца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что с банковского счета собеседника мошенники пытаются снять денежные средства. Чтобы сохранить деньги, мнимый специалист предложил гражданину перечислить их на «безопасный» счет. Воспользовавшись банкоматом, гражданин перечислил деньги в размере более 1 млн. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что позднее сердобчанин осознал произошедшее и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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