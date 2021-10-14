Стали известны обстоятельства убийства мужчины, тело которого нашли в закопанной емкости в Пензе Криминал

Пенза, 14 октября 2021. PenzaNews. Пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области обнародовала некоторые подробности убийства мужчины 1950 года рождения, тело которого было найдено полицейскими в закопанной металлической емкости на улице Ульяновской в Пензе.

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«По данным следствия, вечером 3 октября 2021 года обвиняемый [мужчина 1985 года рождения; задержан после обнаружения трупа] пришел в гости к родственникам, проживающим в квартире на улице Кронштадтской в Пензе. Злоумышленник распивал спиртное с супругом родственницы, к ним присоединился сосед последнего. Между мужчиной и обвиняемым через некоторое время возник конфликт из-за сигарет: якобы сосед унес их в свою комнату. В процессе выяснения отношений обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по голове табуреткой, после чего схватил на кухне нож и нанес им не менее пяти ударов в грудную клетку и шею мужчины. Пенсионер скончался на месте происшествия от полученных ранений», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

В нем добавляется, что обвиняемый попросил родственника помочь ему избавиться от тела погибшего, тот согласился; следующей ночью мужчины вынесли труп из квартиры и поместили в самодельный погреб на соседней улице, где он был обнаружен через несколько дней сотрудниками полиции.

«Злоумышленник 1985 года рождения был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Вину в совершении инкриминируемого деяния он не признал. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека», — отмечается в пресс-релизе.