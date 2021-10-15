В Пензе мужчина заплатил 21 тыс. рублей за интимные услуги, но не получил их Криминал

Пенза, 15 октября 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в отношении жителя Пензы 1993 года рождения, который заплатил 21 тыс. рублей за интимные услуги, но не получил их. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Гражданин пояснил, что в сети интернет нашел объявление об оказании интимных услуг. По указанному номеру, ему ответила неизвестная девушка, с которой они договорились о встрече. Для оплаты услуги мужчине требовалось перечислить на банковскую карту женщины денежные средства — более 21 тыс. рублей, что он и сделал. После перевода денег неизвестная перестала выходить на связь. С девушкой встреча так и не состоялась», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого мужчина обратился в полицию.