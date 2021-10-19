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В Пензе мужчина приговорен к 6 годам колонии за покушение на убийство брата

09:29 | 19.10.2021 | Криминал

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Пенза, 19 октября 2021. PenzaNews. Наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Пензы 1960 года рождения за покушение на убийство брата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе мужчина приговорен к 6 годам колонии за покушение на убийство брата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что рано утром 14 июня 2021 года злоумышленник решил совершить убийство младшего брата, с которым на протяжении нескольких лет находился в конфликтных отношениях. С целью реализации задуманного он вооружился металлическими клиньями, топором и ножом, спрятался в кустах на придомовом участке и стал ожидать выхода из дома родственника. Дождавшись, когда брат вышел на улицу, он бросил в него металлический клин, после чего в ходе завязавшейся борьбы нанес потерпевшему по телу и голове множественные удары поочередно топором и ножом», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пензенец не смог довести задуманное до конца, поскольку пострадавший оказал ему активное сопротивление, выбил у него из рук предметы, используемые в качестве оружия, и удерживал брата до приезда полицейских.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему 1972 года рождения были причинены раны головы и бедра, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, несколько ран в области лица, грудной клетки, рук и ног, расценивающиеся как легкий вред здоровью. Мужчина был незамедлительно госпитализирован», — уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что приговор суда по этому уголовному делу пока не вступил в законную силу.

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