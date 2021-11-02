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По факту травмирования работника сахзавода в Каменке возбуждено уголовное дело

09:31 | 02.11.2021 | Криминал

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Каменка, 2 ноября 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту получения работником сахарного завода, расположенного в городе Каменке Пензенской области, травмы на производстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

По факту травмирования работника сахзавода в Каменке возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 30 октября 2021 года в Каменке в одном из цехов сахарного завода при осуществлении машинистом насосных установок ремонта насоса сборника суспензии произошел ее разлив, вследствие чего мужчина получил множественные термические ожоги. 28-летний пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.

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