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Жительница Кузнецка оформила кредит и перевела более 1 млн. рублей на чужой счет

10:05 | 10.11.2021 | Криминал

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Пенза, 10 ноября 2021. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1996 года рождения по совету незнакомки оформила кредит и перевела более 1 млн. рублей на чужой счет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Кузнецка оформила кредит и перевела более 1 млн. рублей на чужой счет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Незнакомка сообщила, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции, мнимая специалистка предложила гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на безопасный счет. После этого женщина подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, кузнечанка перечислила деньги в размере более 1 млн. рублей на расчетный счет, зарегистрированный в банке США, который ей предоставила злоумышленница», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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