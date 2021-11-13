Вынесен приговор жителю Кондоля, до смерти избившему приятеля Криминал

Пенза, 13 ноября 2021. PenzaNews. 44-летний житель села Кондоль Пензенской области, до смерти избивший приятеля, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что в конце июня 2021 года злоумышленник распивал спиртное с приятелем. После дополнительного приобретения алкоголя они решили продолжить его употребление на улице. Как пояснил злоумышленник, между ними произошел конфликт из-за того, что потерпевшему не понравился тон его голоса в ходе разговора. Разозлившись, мужчина начал избивать приятеля. В общей сложности он нанес ему более 20 ударов ногами по голове и телу потерпевшего. После причинения телесных повреждений злоумышленник ушел домой», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что 39-летний потерпевший скончался от тупой травмы груди с переломами ребер и повреждением внутренних органов.

«Житель Кондоля в ходе следствия и судебного разбирательства содержался под стражей. Ранее судим за аналогичное преступление, а также уклонение от административного надзора и неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и 2 лет ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.