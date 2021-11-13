EN
17:15:58 Суббота, 13 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вынесен приговор жителю Кондоля, до смерти избившему приятеля

11:18 | 13.11.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 13 ноября 2021. PenzaNews. 44-летний житель села Кондоль Пензенской области, до смерти избивший приятеля, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Вынесен приговор жителю Кондоля, до смерти избившему приятеля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в конце июня 2021 года злоумышленник распивал спиртное с приятелем. После дополнительного приобретения алкоголя они решили продолжить его употребление на улице. Как пояснил злоумышленник, между ними произошел конфликт из-за того, что потерпевшему не понравился тон его голоса в ходе разговора. Разозлившись, мужчина начал избивать приятеля. В общей сложности он нанес ему более 20 ударов ногами по голове и телу потерпевшего. После причинения телесных повреждений злоумышленник ушел домой», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что 39-летний потерпевший скончался от тупой травмы груди с переломами ребер и повреждением внутренних органов.

«Житель Кондоля в ходе следствия и судебного разбирательства содержался под стражей. Ранее судим за аналогичное преступление, а также уклонение от административного надзора и неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и 2 лет ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области подведены итоги конкурса «Сельский дом культуры XXI века» На базе ГАУ «Никольский лесхоз» открыт деревообрабатывающий цех
В пензенском центре крови появилось новое оборудование для хранения донорских тромбоцитов Двое пензенцев подозреваются в краже виски и рома из магазина
В Пензенской области за сутки подтверждено 398 случаев заражения коронавирусом В больнице Сердобска начат монтаж цифрового рентгенологического комплекса
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама