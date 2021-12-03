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В Пензенской области изъята крупная партия контрафактного алкоголя

09:54 | 03.12.2021 | Криминал

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Пенза, 3 декабря 2021. PenzaNews. Крупная партия контрафактного алкоголя изъята на территории Пензенской области; по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области изъята крупная партия контрафактного алкоголя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в ноябре текущего года знакомые между собой мужчины, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, под видом водочной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками или федеральными специальными марками, произвели на территории Городищенского района Пензенской области более 1 тыс. литров нелегальной спиртосодержащей жидкости, затем разлили готовую продукцию в бутылки емкостью 0,5 литра и упаковали в картонные коробки для дальнейшей транспортировки», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что было задержано транспортное средство, на котором один из подозреваемых развозил контрафакт по небольшим магазинам: в салоне находилось более 2 тыс. бутылок со спиртным.

«Оперативниками были проведены санкционированные обыски одновременно в Железнодорожном районе областного центра, в Городищенском районе и Заречном. В результате из торговых точек, куда злоумышленники уже успели поставить спиртосодержащую жидкость, а также из складских помещений полицейские изъяли еще 160 бутылок нелегального алкоголя, стеклотару с этикетками фирм известных брендов, канистры со спиртосодержащей жидкостью, пустой бак объемом 1 тыс. литров, который использовался для смешивания воды и спирта, а также шланги для розлива смеси в стеклянную тару», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что все фигуранты дела, которыми оказались жители Пензы и области в возрасте от 27 до 43 лет, задержаны.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия продолжаются», — говорится в пресс-релизе.

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