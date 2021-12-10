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Заключен под стражу пензенец, обвиняемый в смерти бывшей сожительницы

11:08 | 10.12.2021 | Криминал

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Пенза, 10 декабря 2021. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в Пензе в отношении мужчины 1989 года рождения, который обвиняется в причинении смерти бывшей сожительнице 1985 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Заключен под стражу пензенец, обвиняемый в смерти бывшей сожительницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, обвиняемый около 5 лет сожительствовал с потерпевшей. В январе 2021 года сожители решили разъехаться. Женщина начала проживать отдельно, но они продолжили поддерживать отношения, обвиняемый периодически приходил к ней в гости. В конце ноября мужчина вновь пришел домой к потерпевшей. В ходе совместного распития спиртного они начали вспоминать прошлые конфликты, из-за чего вновь поссорились. В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес женщине множественные удары руками по голове, телу, рукам и ногам. После причинения телесных повреждений, успокоившись, они легли спать. Ночью злоумышленник обнаружил, что женщина не подает признаков жизни», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, испугавшись, обвиняемый покинул квартиру и направился к себе домой, однако впоследствии был задержан.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что 36-летняя женщина скончалась на месте происшествия от травмы грудной клетки», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

«По делу назначен ряд судебных экспертиз», — говорится в пресс-релизе.

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