Жительница Кузнецка по совету незнакомки перевела более 1 млн. рублей на чужие счета Криминал

Пенза, 16 декабря 2021. PenzaNews. Жительница города Кузнецка Пензенской области 1961 года рождения перевела более 1 млн. рублей на чужие счета, попавшись на уловку телефонной мошенницы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Незнакомка сообщила, что на счетах собеседницы происходят мошеннические действия. Чтобы предотвратить данные незаконные операции, мнимая специалистка предложила гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что кузнечанка выполнила инструкции звонившей и получила деньги.

«Воспользовавшись банкоматом, гражданка перечислила денежные средства в размере более 1 млн. рублей на банковские счета, предоставленные злоумышленницей», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».