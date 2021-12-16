Вступил в силу приговор мужчине, застрелившему незнакомца во время охоты на кабана Криминал

Пенза, 16 декабря 2021. PenzaNews. Приговор, которым житель города Нижнего Ломова Пензенской области 1970 года рождения, застреливший незнакомца во время охоты на кабана 28 декабря 2020 года, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

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«В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, пояснив, что, возвращаясь из засады, услышал шорох и заметил объект, который принял за животное, поэтому произвел выстрел, после чего раздался крик человека. Когда он подошел ближе, увидел незнакомого мужчину, который держался за левую ногу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что охотник перевязал ногу раненному, дотащил его до своей машины и повез в Нижний Ломов, где врач больницы констатировал смерть мужчины.

Из текста следует, что в ходе расследования охотник выплатил близким погибшего 1 млн. рублей.

В сообщении уточняется, что приговором суда первой инстанции виновному назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 8 месяцев, а также в пользу четырех родственников погибшего взыскана оставшаяся часть компенсации морального вреда на общую сумму 600 тыс. рублей.

«Посчитав неправильной квалификацию действий осужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ и назначенное наказание недостаточно справедливым, потерпевшие подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения», — говорится в пресс-релизе.