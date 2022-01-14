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Житель Пензы лишился 225 тыс. рублей при покупке автомобиля по объявлению

09:39 | 14.01.2022 | Криминал

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Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1981 года рождения стал жертвой мошенничества, пытаясь приобрести по объявлению в интернете автомобиль за 450 тыс. рублей.

Житель Пензы лишился 225 тыс. рублей при покупке автомобиля по объявлению. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, в ходе телефонного разговора мужчина договорился о сделке, после чего перечислил на банковский счет неизвестного лица в качестве предоплаты 225 тыс. рублей, однако транспортное средство так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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