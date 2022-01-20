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Задержан житель Пензы, который забирал у таксистов деньги жертв мошенничества

10:17 | 20.01.2022 | Криминал

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Пенза, 20 января 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причастности к телефонному мошенничеству жителя Пензы, который забирал у таксистов пакеты с деньгами, переданные жертвами обмана.

Задержан житель Пензы, который забирал у таксистов деньги жертв мошенничества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленники звонили потерпевшим, представлялись их родственниками, сообщали заведомо ложные сведения о якобы совершенном ими ДТП, а затем просили деньги, чтобы избежать уголовной ответственности.

«Денежные суммы, которые называли гражданам, варьировались от 50 тыс. рублей до более 1 млн. рублей. Чтобы у потерпевших не возникало вопросов о голосе якобы звонившего родственника, злоумышленники говорили, что они получили травму губы после ДТП», — сказано в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что в целях конспирации мошенники пользовались услугами такси, водители которых, не подозревая о преступных умыслах злоумышленников, принимали заказ, после чего забирали пакеты у потерпевших и доставляли их на указанный адрес.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении данных преступлений. Им оказался житель города Пензы 1998 года рождения. Молодой человек вину свою признал и рассказал, что в его обязанности входило забирать у таксистов пакеты, в которых находились денежные средства, после чего он был должен перечислить их своим работодателям», — говорится в пресс-релизе.

В тексте указано также, что в ходе осмотра жилища мужчины полицейские изъяли около 1,3 млн. рублей, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению остальных лиц, причастных к совершению данных преступлений», — подчеркивается в сообщении.

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