В Пензенской области в 2021 году зарегистрировано около 13,5 тыс. преступлений Криминал

Пенза, 20 января 2022. PenzaNews. 13 тыс. 470 преступлений зарегистрировано в Пензенской области в 2021 году, что на 0,4% меньше, чем в 2020-м, когда их было 13 тыс. 520. Об этом свидетельствуют данные прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, в минувшем году было совершено 672 особо тяжких преступления (в 2020-м — 601, +11,8%), тяжких — 3 тыс. 102 (3 тыс. 241, -4,3%), средней тяжести — 2 тыс. 342 (2 тыс. 437, -3,9%), небольшой тяжести — 7 тыс. 354 (7 тыс. 241, +1,6%).

Уровень преступности в Пензенской области составил 1 тыс. 43,5 на 100 тыс. населения, в ПФО — 1 тыс. 319,7, в России — 1 371,3.

Снижение числа зарегистрированных преступлений произошло в 17 районах Пензенской области.

Из общего числа зарегистрированных преступлений 75,6%, или 10 тыс. 184, совершено в городах и поселках городского типа.

Количество преступлений коррупционной направленности в Пензенской области увеличилось с 121 в 2020 году до 157 в 2021-м (+29,8%).

Раскрываемость преступлений в регионе в 2021 году составила 61,9% (в 2020-м — 61,3 %).

Почти две трети (63,5%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления; каждое третье (34,1%) — в состоянии алкогольного опьянения.