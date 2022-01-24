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Полиция задержала молодого человека, который ударил кухонным топором 10-летнего мальчика

11:41 | 24.01.2022 | Криминал

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Пенза, 24 января 2022. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали молодого человека, который около подъезда дома на улице Глазунова в Пензе несколько раз ударил по голове кухонным топором 10-летнего мальчика, в результате чего ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.

Полиция задержала молодого человека, который ударил кухонным топором 10-летнего мальчика

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, это житель села Чемодановка 2003 года рождения.

«Установлено, что данный гражданин нанес ребенку несколько ударов по голове кухонным топориком. [...] Злоумышленник дал признательные показания. Он задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого было обнаружено и изъято орудие преступления», — говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 24 января.

По факту покушения на убийство 10-летнего ребенка возбуждено уголовное дело.

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