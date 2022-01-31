Жительница Заречного оформила кредит и перечислила мошенникам 550 тыс. рублей Криминал

Пенза, 31 января 2022. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1976 года рождения по совету позвонившего ей незнакомца оформила кредит и перевела на телефонные номера 550 тыс. рублей.

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«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции и опередить злоумышленников, мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на безопасный счет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что женщина подала заявку на оформление кредита, получила деньги и через банкомат перечислила 550 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.