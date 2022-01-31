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Жительница Заречного оформила кредит и перечислила мошенникам 550 тыс. рублей

09:26 | 31.01.2022 | Криминал

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Пенза, 31 января 2022. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1976 года рождения по совету позвонившего ей незнакомца оформила кредит и перевела на телефонные номера 550 тыс. рублей.

Жительница Заречного оформила кредит и перечислила мошенникам 550 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции и опередить злоумышленников, мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на безопасный счет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что женщина подала заявку на оформление кредита, получила деньги и через банкомат перечислила 550 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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