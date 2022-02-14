Вступил в силу приговор в отношении виновника трагедии на улице Аустрина в Пензе Криминал

Пенза, 14 февраля 2022. PenzaNews. Приговор Октябрьского районного суда Пензы, которым бывший начальник службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» признан виновным по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» после гибели двоих мужчин в яме с горячей водой на улице Аустрина, вступил в законную силу.

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«Осужденный и его защитники обжаловали приговор суда в апелляционном порядке, ссылаясь на невиновность его в преступлении и необходимость возложения ответственности на других лиц», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«В соответствии с позицией участвовавшего в рассмотрении дела прокурора суд апелляционной инстанции счел выводы суда первой инстанции соответствующими фактическим обстоятельствам дела, назначенное осужденному наказание справедливым и соразмерным совершенному преступлению. Приговор суда оставлен без изменения, жалобы осужденного и его адвокатов — без удовлетворения», — добавляется в тексте.