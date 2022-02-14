EN
19:56:55 Понедельник, 14 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вступил в силу приговор в отношении виновника трагедии на улице Аустрина в Пензе

18:14 | 14.02.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 14 февраля 2022. PenzaNews. Приговор Октябрьского районного суда Пензы, которым бывший начальник службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» признан виновным по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» после гибели двоих мужчин в яме с горячей водой на улице Аустрина, вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор в отношении виновника трагедии на улице Аустрина в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Осужденный и его защитники обжаловали приговор суда в апелляционном порядке, ссылаясь на невиновность его в преступлении и необходимость возложения ответственности на других лиц», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«В соответствии с позицией участвовавшего в рассмотрении дела прокурора суд апелляционной инстанции счел выводы суда первой инстанции соответствующими фактическим обстоятельствам дела, назначенное осужденному наказание справедливым и соразмерным совершенному преступлению. Приговор суда оставлен без изменения, жалобы осужденного и его адвокатов — без удовлетворения», — добавляется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Никольском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 780 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области объем банковских вкладов населения составил 185,6 млрд. рублей До шести лет тюрьмы грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки найденной картой
В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 830 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 856 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама