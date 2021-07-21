В Пензе экс-работник теплосетевой организации осужден за гибель людей в яме с горячей водой Криминал

Пенза, 21 июля 2021. PenzaNews. Бывший начальник службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», по итогам рассмотрения уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью двоих мужчин в результате падения автомобиля «Lada Largus» в яму с горячей водой на улице Аустрина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ на опасных производственных объектах, на 2 года», — уточняется в пресс-релизе.

В нем напоминается, что 19 ноября 2019 года около 9.16 в результате порыва трубопровода горячей воды на тепломагистрали №17 в районе дома №35А на улице Аустрина в Пензе произошло полное размытие грунта и частичный обвал асфальтового покрытия.

«Около 9.35 проезжавший мимо автомобиль марки «Lada Largus» с находившимися в нем двумя мужчинами передним правым колесом провалился в образовавшуюся яму, после чего произошло полное обрушение асфальтового покрытия под автомобилем и его опрокидывание на крышу в яму, наполненную горячей водой. Находившиеся в салоне автомобиля мужчины [водитель 1970 года рождения и пассажир 1966 года рождения] получили термические ожоги II–III степеней 100% поверхности тела и верхних дыхательных путей и скончались на месте происшествия от механической асфиксии при утоплении», — сказано в тексте.

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В сообщении утверждается, что авария на тепломагистрали произошла по причине неисполнения начальником службы обеспечения эксплуатации теплосетей АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» своих должностных обязанностей, выразившегося в необеспечении надлежащего планирования, организации и координации деятельности службы и подчиненных ему сотрудников, а также в непроведении повторных гидравлических испытаний тепломагистрали №17 в июле 2019 года, несмотря на то, что состоявшиеся в мае она не выдержала.

«Ответственный работник теплоснабжающей организации не только не организовал и не провел повторные испытания указанной тепломагистрали, но и сообщил руководству АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» в период с 19 июля по 1 августа 2019 года заведомо ложные сведения об успешном проведении таких испытаний, что привело к необнаружению дефектов трубопровода, получению паспорта готовности тепломагистрали к отопительному периоду 2019–2020 годов и допуску ее к эксплуатации», — говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина свою вину не признал.

«Проанализировав представленные сторонами доказательства, суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого. Кроме того, суд принял во внимание доводы государственного обвинителя о признании в качестве смягчающего наказание обстоятельства противоправность действий потерпевшего – водителя автомобиля, который при обнаружении опасности не принял меры к остановке транспортного средства», — поясняется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что приговор суда пока не вступил в законную силу.