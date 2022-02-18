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Житель Пензенского района осужден за уклонение от призыва на военную службу

09:28 | 18.02.2022 | Криминал

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Пенза, 18 февраля 2022. PenzaNews. 18-летний житель Пензенского района, который без уважительных причин не явился в военкомат в назначенную дату, осужден за уклонение от призыва на военную службу.

Житель Пензенского района осужден за уклонение от призыва на военную службу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что молодой человек 2003 года рождения был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 11 декабря 2021 года в военный комиссариат Пензенского района для отправки к месту прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Не имея уважительных причин и законных оснований для освобождения от военной службы, в военкомат он не явился», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем указано, что в ходе следствия молодой человек пояснил, что не пришел в военкомат, поскольку не желает проходить военную службу.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 8 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную сил», — сказано в пресс-релизе.

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