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В Пензе по факту смерти четырех человек при пожаре возбуждено уголовное дело

16:45 | 25.02.2022 | Криминал

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Пенза, 25 февраля 2022. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ возбуждено по факту смерти четырех человек при пожаре, который произошел в двухэтажном нежилом здании на улице Рябова в Пензе ночью 25 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе по факту смерти четырех человек при пожаре возбуждено уголовное дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При первоначальном осмотре на погибших телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия с привлечением сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства смерти погибших, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом по Первомайскому району города Пензы и передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР.

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