Двое жителей Пензенской области подозреваются в применении насилия к инспекторам ДПС Криминал

Пенза, 27 февраля 2022. PenzaNews. Уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ возбуждены в отношении двоих жителей Кузнецкого района Пензенской области по факту применения насилия к инспекторам ДПС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 26 февраля 2022 года автомашина марки «ВАЗ-2115» была остановлена сотрудниками ГИБДД на улице Измайлова в городе Пензе. Поскольку водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, полицейские начали составлять в отношении него административный материал. Два пассажира задержанного автомобиля, также находившиеся в состоянии опьянения, начали выражать недовольство законными действиями сотрудников полиции. С целью воспрепятствования исполнению полицейскими своих служебных обязанностей они применили насилие в отношении двух инспекторов ДПС, причинив им телесные повреждения. Противоправные действия мужчин были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что подозреваемые 1997 и 1998 годов рождения задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

«Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы», — добавляется в тексте.