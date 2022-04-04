Житель Пензенской области задержан по подозрению в краже 58 радиаторов отопления и 8 газовых котлов Криминал

Пенза, 4 апреля 2022. PenzaNews. Житель села Большие Хутора Нижнеломовского района Пензенской области задержан по подозрению в краже 58 радиаторов отопления и восьми газовых котлов.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УМВД России по региону, имущество, принадлежащее жителю Нижнего Ломова, было похищено со склада в селе Кривошеевка.

В тексте указано, что злоумышленника установили сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе в ходе оперативно-разыскных мероприятий, часть похищенного изъята.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сказано в пресс-релизе.